2020-05-08T18:29:18+03:00
Общество

9 мая петербуржцы смогут купить «Подорожник» в военной тематике

В продажу поступят проездные с дизайном к 75-летию Победы
Петр КИБЕР
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9 мая в продажу поступит "Подорожник" в военном дизайне. Фото: "Организатор перевозок"9 мая в продажу поступит "Подорожник" в военном дизайне. Фото: "Организатор перевозок"
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9 мая, в День победы в Санкт-Петербурге в продажу поступят тематические проездные «Подорожник», оформленные в специальном военном дизайне. На карточках двух видов размещены рисунки к 75-летию годовщины победы в Великой Отечественной войне.

- Электронные проездные разработаны в госучреждении «Организатор перевозок», а реализовываться они будут в кассах станций метрополитена и в офисе продаж проездных документов на улице Рубинштейна, дом 32, - сообщает пресс-служба компании.

В «Организаторе перевозок» присоединяются к многочисленным поздравлениям петербуржцам с годовщиной Дня Победы, а также передают огромную благодарность ветеранам за беспримерный исторический подвиг.

Напомним, что в честь праздника в Петербурге состоится воздушный парад, а также прогремит залп из артиллерийских орудий. Также в городе дважды зажгут огни на Ростральных колоннах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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