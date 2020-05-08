Смольный направил 1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса Петербурга

8 Май 2020 2020-05-08T19:15:27+03:00

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Власти Петербурга направили еще 1 миллиард рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в городе, пострадавших от ограничительных мер по коронавирусу. Деньги получит некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса». Эти средства пойдут во благо – фонд сможет увеличить активы различных реализуемых программ, а также расширить возможности получения льготного финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

- Объем предоставленных фондом поручительств по обязательствам субъектов МСП перед кредиторами составит 700 миллионов рублей, а объем микрозаймов субъектам МСП – 300 миллионов рублей, - добавляют в Смольном.

Напомним, ранее в Петербурге подготовили второй пакет мер по поддержке городского бизнеса. В нем есть послабления вроде освобождения от налога на имущество и мораторий на штрафы и пени.

ИСТОЧНИК KP.RU