2020-05-08T19:33:38+03:00
Общество

В Петербурге закрываются три гипермаркета «Карусель»

На их месте появятся другие магазины
Петр КИБЕР
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В Петербурге закроют три гипермаркета "Карусель". Фото: "Невские новости"В Петербурге закроют три гипермаркета "Карусель". Фото: "Невские новости"
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Три гипермаркета сети «Карусель» будут закрыты в Петербурге в ближайшие дни. Уже с 10 мая перестанут работать магазины на улице Руставели, 43, на Коломяжском проспекте, 17 (ТК «Сити Молл») и на улице Карбышева, 9.

- Гипермаркеты на Коломяжском проспекте и улице Карбышева будут реконструированы в супермаркеты «Перекресток» большого формата. Там будет организована система самостоятельного сканирования продуктов self scan, а также появится комната матери и ребенка, - пишут «Невские новости» со ссылкой на владельца – компанию X5 Retail Group.

Что будет с гипермаркетом на проспекте Руставели, не сообщается. Сейчас в закрывающихся магазинах объявлена тотальная распродажа, поэтому там можно наблюдать толпы народа и практически пустые полки.

А вот остальные «Карусели», которых останется десять, будут работать в прежнем формате.

Напомним, что в прошлом году в Петербурге закрылась сеть супермаркетов Spar.

ИСТОЧНИК KP.RU

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