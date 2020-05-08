Музей блокады у Пискаревского кладбища готов к открытию

8 Май 2020 2020-05-08T19:54:32+03:00

В павильоне, где был скандальный ресторан, появилась выставка «Ленрезерва»

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Всего за три месяца в павильоне у Пискаревского мемориального кладбища из ставшего скандально известным ресторана был сделан выставочный комплекс на тему Великой Отечественной войны. И сейчас экспозиция «Ленрезерва» готова к открытию. Правда, из-за коронавируса, посетителей суда пока не пустят.

- Открытие состоится 9 мая, но в онлайн-формате на сайте «Ленрезерва». Интерактивная экскурсия будет включать в себя рассказ о военной технике и проход по основной экспозиции, - пишет газета «Петербургский дневник».

В павильоне на Пискаревском проспекте представлены только настоящие, аутентичные вещи, связанные с историей блокадного Ленинграда. Среди них - пожарные каски времен войны, репродукторы, метроном. А сопровождает поход по выставке голос поэтессы Ольге Берггольц, читающей стихи.

Посетить новую экспозицию не виртуально, а лично, петербуржцы смогут после снятия карантинных ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU