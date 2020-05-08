Музей блокады у Пискаревского кладбища готов к открытию
Всего за три месяца в павильоне у Пискаревского мемориального кладбища из ставшего скандально известным ресторана был сделан выставочный комплекс на тему Великой Отечественной войны. И сейчас экспозиция «Ленрезерва» готова к открытию. Правда, из-за коронавируса, посетителей суда пока не пустят.
- Открытие состоится 9 мая, но в онлайн-формате на сайте «Ленрезерва». Интерактивная экскурсия будет включать в себя рассказ о военной технике и проход по основной экспозиции, - пишет газета «Петербургский дневник».
В павильоне на Пискаревском проспекте представлены только настоящие, аутентичные вещи, связанные с историей блокадного Ленинграда. Среди них - пожарные каски времен войны, репродукторы, метроном. А сопровождает поход по выставке голос поэтессы Ольге Берггольц, читающей стихи.
Посетить новую экспозицию не виртуально, а лично, петербуржцы смогут после снятия карантинных ограничений.
ИСТОЧНИК KP.RU