Резкий рост количества ДТП с мотоциклистами наблюдается в Петербурге и Ленобласти
Госавтоинспекция Петербурга и Ленобласти отметила резкое увеличение количества ДТП с участием мотоциклов в 47-м регионе. С начала мая таких аварий набралось уже 14, и далеко не все из них закончились без травм и жертв.
- В результате данных ДТП погибли 3 человека, а 16 получили ранения различной степени тяжести. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения Российской Федерации, быть предельно внимательными, а также избегать резких маневров и перестроений, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
«Комсомолка» писала про несколько страшных ДТП с участием мотоциклов в мае. Например, 6-го числа у Московского парка Победы мотоциклист насмерть разбился, влетев в «Дэу Нэксия». Водитель легковушки внезапно поворачивать налево и устроил трагедию. Авария попала на камеры видеонаблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU