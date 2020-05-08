Резкий рост количества ДТП с мотоциклистами наблюдается в Петербурге и Ленобласти

8 Май 2020 2020-05-08T20:03:11+03:00

В Петербурге и Ленобласти с начала мая увеличилось количество ДТП с участием мотоциклистов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Госавтоинспекция Петербурга и Ленобласти отметила резкое увеличение количества ДТП с участием мотоциклов в 47-м регионе. С начала мая таких аварий набралось уже 14, и далеко не все из них закончились без травм и жертв.

- В результате данных ДТП погибли 3 человека, а 16 получили ранения различной степени тяжести. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения Российской Федерации, быть предельно внимательными, а также избегать резких маневров и перестроений, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

«Комсомолка» писала про несколько страшных ДТП с участием мотоциклов в мае. Например, 6-го числа у Московского парка Победы мотоциклист насмерть разбился, влетев в «Дэу Нэксия». Водитель легковушки внезапно поворачивать налево и устроил трагедию. Авария попала на камеры видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU