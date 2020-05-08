Авиация провела наземную тренировку перед торжественным пролетом 9 мая над Дворцовой площадью
Экипаж авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа провел наземную тренировку торжественного пролета, который состоится 9 мая над Дворцовой площадью Санкт-Петербурга. Летчики знают наизусть свое каждое движение, однако повторение – мать учения.
Для моделирования парада использовалась даже миниатюрная модель вертолета. Фото: пресс-служба ЗВО
- Военнослужащие отработали на аэродроме «Пушкин» порядок выстраивания в парадный строй, удержание дистанций и интервалов, а также порядок действий в особых случаях, например, при отказе двигателя или бортовой системы навигации. Отвели время и организации радиообмена с руководителем полета наземного диспетчерского пункта аэродрома, - сообщили в пресс-службе ЗВО.
Напомним, в День Победы 2020 года вертолет Ми-26 возглавит парадный строй авиации, состоящий из 30 самолетов и вертолетов, который эффектно пролетит прямо над центром Петербурга. Расписание всевозможных онлайн-мероприятий на 9 мая «Комсомолка» опубликовала отдельно.
ИСТОЧНИК KP.RU