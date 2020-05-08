Авиация провела наземную тренировку перед торжественным пролетом 9 мая над Дворцовой площадью

8 Май 2020 2020-05-08T20:24:37+03:00

Экипаж авиации провел тренировку перед торжественным парадом 9 мая в небе над Петербургом. Фото: пресс-служба ЗВО

Летчики повторили парадный строй, а также отработали удержание дистанций и интервалов [фото]

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Экипаж авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа провел наземную тренировку торжественного пролета, который состоится 9 мая над Дворцовой площадью Санкт-Петербурга. Летчики знают наизусть свое каждое движение, однако повторение – мать учения.

Для моделирования парада использовалась даже миниатюрная модель вертолета. Фото: пресс-служба ЗВО

- Военнослужащие отработали на аэродроме «Пушкин» порядок выстраивания в парадный строй, удержание дистанций и интервалов, а также порядок действий в особых случаях, например, при отказе двигателя или бортовой системы навигации. Отвели время и организации радиообмена с руководителем полета наземного диспетчерского пункта аэродрома, - сообщили в пресс-службе ЗВО.

Напомним, в День Победы 2020 года вертолет Ми-26 возглавит парадный строй авиации, состоящий из 30 самолетов и вертолетов, который эффектно пролетит прямо над центром Петербурга. Расписание всевозможных онлайн-мероприятий на 9 мая «Комсомолка» опубликовала отдельно.

ИСТОЧНИК KP.RU