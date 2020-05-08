Нападение бездомной собаки на трехлетнюю девочку в Ленобласти стало уголовным делом

8 Май 2020 2020-05-08T20:51:15+03:00

Бродячий пес искусал малышке лицо, когда она прогуливалась по улице со своей сестрой

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В Ленобласти возбудили уголовное дело по статье за халатность после того, как бродячая собака напала на трехлетнюю девочку на улице в деревне Белое Лужского района. Малютка гуляла со своей сестрой, как на нее внезапно набросился бездомный пес и искусал ей лицо. Тогда девочку срочно госпитализировали в больницу. Сейчас у нее множественные шрамы. Следователи установили, что виновниками могут быть местные чиновники.

- Неустановленные должностные лица администрации Оредежского сельского поселения Лужского района Ленобласти знали, что в деревне Белое находится безнадзорная собака, однако не предприняли мер к отлову и дальнейшему помещению животного в специализированное учреждение. Это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов 3-летней девочки, госпитализированной в медучреждение с телесными повреждениями в виде множественных укушенных ран лица, - отметили в СУ СК РФ по Ленобласти.

Расследование уголовного дела продолжается. Виновнику грозит крупный штраф, исправительные работы или арест на срок до трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU