2020-05-08T21:22:13+03:00
Происшествия

Пенсионера-поджигателя задержали в Гатчине

Мужчина устроил крупный пожар на большом поле с травой
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти задержали пенсионера, подозреваемого в поджоге травы. Фото: 47.mchs.gov.ruВ Ленобласти задержали пенсионера, подозреваемого в поджоге травы. Фото: 47.mchs.gov.ru
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Неравнодушные жители Гатчины заметили поджигателя травы на улице Шоссейной и вызвали на место спасателей МЧС. Пожар в итоге потушили за полчаса, а за «фаером» приехали полицейские. По словам очевидцев, мужчина бесцеремонно жег траву и сухие ветки, позабыв о том, что огонь в условиях особого противопожарного режима разводить категорически запрещается. Как итог – пламя уничтожило траву на площади 500 квадратных метров.

Поджигатель запутался в своих показаниях. Фото: 47.mchs.gov.ru

Поджигатель запутался в своих показаниях. Фото: 47.mchs.gov.ru

При виде сотрудников правоохранительных органов мужчина начал метаться в показаниях.

- Представители рабочей группы по ликвидации пожара задержали пенсионера и составили на него административный протокол. Поджигатель свою вину признал. А вот в беседе с представителями надзорных органов мужчина упорно отрицал свою причастность к инциденту и отказывался признавать опасность своих действий. С его слов, он сжигал в поле кустарник, предварительно предупредив об этом дежурного пожарной части, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

В итоге сгорели 500 "квадратов" поля с травой. Фото: 47.mchs.gov.ru

В итоге сгорели 500 "квадратов" поля с травой. Фото: 47.mchs.gov.ru

В итоге пожарные назначили поджигателю дополнительный штраф. Его размер определят позднее, когда пенсионера вызовут на серьезный разговор в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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