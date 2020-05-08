2020-05-08T21:48:13+03:00
Происшествия

Юный водитель «Лады» влетел в грузовик и отправил несовершеннолетних пассажиров в больницу

Страшное ДТП произошло на перекрестке Красносельского и Старогатчинского шоссе [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Жуткое ДТП "Жигулей" и грузовика произошло в Петербурге. Фото: vk.com/dorinspbЖуткое ДТП "Жигулей" и грузовика произошло в Петербурге. Фото: vk.com/dorinspb
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8 мая около 19:30 на пересечении Красносельского и Старогатчинского шоссе «Лада» влетела в грузовик. 19-летний водитель решил повернуть налево, но вовремя не среагировал на крупный транспорт впереди. В итоге легковушка превратилась в хлам. Не обошлось и без жертв среди людей. Одного из молодых пассажиров «Лады» удалось достать из машины только с помощью сотрудников МЧС, которые срезали крышу авто.

За рулем легковушки находился 19-летний водитель. Фото: vk.com/dorinspb

За рулем легковушки находился 19-летний водитель. Фото: vk.com/dorinspb

- Пассажир «Жигулей» 17-ти лет в крайне тяжелом состоянии, поскольку на него пришелся основной удар. Однако позднее врачам удалось привести его в чувство. Увезли в средней тяжести на «скорой». Молодой, поправится. 14-летняя пассажирка «Жигулей» тоже госпитализирована с травмами средней степени тяжести, - сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Пушкинскому району.

За рулем грузового транспорта сидел мужчина 1950 года рождения. С его здоровьем все в порядке.

О страшной аварии сообщил "Дорожный инспектор". Фото: vk.com/dorinspb

О страшной аварии сообщил "Дорожный инспектор". Фото: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU

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