Прокуратура взялась за Фонд соцстрахования, отказавший петербурженке в покупке подгузников для ребенка-инвалида
Прокуратура Калининского района Петербурга выяснила, что региональное отделение Фонда социального страхования отказало выдать деньги матери ребенка-инвалида на покупку подгузников. 7-летний мальчик имеет заболевание внутренних и тазовых органов. По индивидуальной программе реабилитации ему полагается медицинская помощь в соответствии с рекомендациями врача, а также необходимые технических средства и услуги. Однако его права были нарушены, как считают в надзорном ведомстве.
- Руководство филиала регионального отделения Фонда социального страхования отказало матери ребенка в выплате компенсации расходов за самостоятельно приобретенные подгузники. Выступая в защиту прав несовершеннолетнего, прокурор обратился в суд с заявлением об обязании оплатить родителям стоимость приобретенного на свои деньги технического средства реабилитации, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
Исковое заявление пока что рассматривается. Прокурор пообещал проконтролировать дело до конца.
ИСТОЧНИК KP.RU