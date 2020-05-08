2020-05-08T22:17:31+03:00
Общество

Прокуратура взялась за Фонд соцстрахования, отказавший петербурженке в покупке подгузников для ребенка-инвалида

Прокурор обратился в суд с требованием оплатить расходы на средство реабилитации 7-летнего мальчика
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Фонд соцстрахования отказал петербурженке в покупке подгузников для ребенка-инвалида.Фонд соцстрахования отказал петербурженке в покупке подгузников для ребенка-инвалида.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Прокуратура Калининского района Петербурга выяснила, что региональное отделение Фонда социального страхования отказало выдать деньги матери ребенка-инвалида на покупку подгузников. 7-летний мальчик имеет заболевание внутренних и тазовых органов. По индивидуальной программе реабилитации ему полагается медицинская помощь в соответствии с рекомендациями врача, а также необходимые технических средства и услуги. Однако его права были нарушены, как считают в надзорном ведомстве.

- Руководство филиала регионального отделения Фонда социального страхования отказало матери ребенка в выплате компенсации расходов за самостоятельно приобретенные подгузники. Выступая в защиту прав несовершеннолетнего, прокурор обратился в суд с заявлением об обязании оплатить родителям стоимость приобретенного на свои деньги технического средства реабилитации, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Исковое заявление пока что рассматривается. Прокурор пообещал проконтролировать дело до конца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Прокуратура взялась за Фонд соцстрахования, отказавший петербурженке в покупке подгузников для ребенка-инвалида
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