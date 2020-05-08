2020-05-08T22:37:46+03:00
Общество

Георгиевская ленточка украсила небоскреб в Петербурге

Высотка «Лидер-Тауэр» «окрасилась» в канун 75-летия Победы в ВОВ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Небоскреб в Петербурге украсили подсветкой с Георгиевской лентой. Фото: предоставлено "Комсомолке"Небоскреб в Петербурге украсили подсветкой с Георгиевской лентой. Фото: предоставлено "Комсомолке"
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Небоскреб «Лидер-Тауэр», находящийся на юге Санкт-Петербурга, окрасился в цвета Георгиевской ленты в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Праздничную подсветку видно из многих уголков района возле площади Конституции, но эффектнее всего она смотрится с воздуха. Высотку преобразили благодаря инициативе председателя городского Законодательного Собрания Вячеслава Макарова в рамках памятной акции «Георгиевская лента на фасадах».

- Это дань памяти героическому подвигу советского народа, освободившего нашу страну и весь мир от фашизма. В истории каждого государства есть даты, значение которых не стирают века и тысячелетия. 75 лет назад наши предки одержали великую Победу, которая золотыми буквами вписана в героическую летопись России. День Победы, день нашей национальной гордости всегда будет свято храниться в душах и сердцах всех жителей нашей страны», - прокомментировал красочную акцию Вячеслав Макаров.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса всероссийская акция «Георгиевская ленточка» проходит в Петербурге как в онлайн, так и в оффлайн-формате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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