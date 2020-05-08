Волонтеры спасли дрожащую кошку, застрявшую за обувным ларьком на Саперном переулке

8 Май 2020 2020-05-08T23:05:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Волонтеры вытащили из беды молодую кошечку, которая застряла между стеной дома и обувной будкой на Саперном переулке, что в центре Петербурга. Животное просидело в узкой щели двое суток. Помогать вызвались сотрудники «Кошкиспаса». Они выяснили, что ловушка для узницы оказалась больше психологическая, нежели физическая.

- Она не застряла, а забилась от страха в эту щель и свободно там перемещается. Затем страдалица перетекла из-за будки под нее. Рита смогла не только засунуть туда руку, но и схватить кошку за шкирку. Аккуратно вынули худенькую бедняжку на волю. Несчастная тряслась от страха, как осиновый лист, но при этом не проявляла абсолютно никакой агрессии, свойственной спасаемым кошкам, - отмечают волонтеры в своей группе во «Вконтакте».

Спасатели назвали кошку Шлепой и решили оставить ее у себя. Фото: vk.com/koshkispas

Малышку спокойно осмотрели и посадили в переноску. Волонтеры посчитали, что она явно домашняя и на улицу попали недавно. Заявитель, нашедший заложницу будки, отказался ее приютить, так что кошку повезли в приют. Однако по дороге спасатели так полюбили животное, что решили забрать его к себе домой. Кошечку назвали Шлепой в честь того, что ее достали из-под обувного ларька.

ИСТОЧНИК KP.RU