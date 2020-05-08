2020-05-08T23:39:20+03:00
Происшествия

Неадекватная женщина выкинула кастрюли и стул с балкона на машины в Кудрово

Истерию, из-за которой пострадали припаркованные автомобили, сняли на видео очевидцы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Неадекватная дама швырялась разнообразными предметами на припаркованные машины в Кудрово. Фото: vk.com/kudrovolifeНеадекватная дама швырялась разнообразными предметами на припаркованные машины в Кудрово. Фото: vk.com/kudrovolife
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В сообществе «Жизнь в Кудрово» во «Вконтакте» поделились эффектной видеозаписью, на которой запечатлена истерия неизвестной женщины. Она выбрасывала кухонную утварь и мебель с балкона своей квартиры. Все произошло во дворе дома №14 на улице Столичной. По словам очевидцев, неадекватная дама швыряла предметы прямо на парковку. Некоторые вещи могли долететь до детской площадки.

- На улице Столичной, 14 женщина в неадекватном состоянии стала швырять в окно домашнюю утварь: бутылки, кастрюлю с картошкой, стул и другие предметы. Пострадали припаркованные автомобили, - сообщают местные жители, запечатлевшие хаос на видео.

Причину такого поступка никто не знает. На видео слышно, как восклицают испуганные дети на площадке, однако они не пострадали. Чего не скажешь о владельцах машин. На записи можно разобрать и то, как кто-то из мужчин негодует и безуспешно пытается докричаться до метательницы предметов.

Очевидцы успели заснять все буйство на видео. Фото: vk.com/kudrovolife

Очевидцы успели заснять все буйство на видео. Фото: vk.com/kudrovolife

Неадекватная женщина выбросила домашние вещи с балкона на улицу в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/kudrovolife

ИСТОЧНИК KP.RU

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