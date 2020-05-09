2020-05-09T00:08:09+03:00
Происшествия

Два мотоциклиста разбились в страшных ДТП за один вечер в Ленобласти

Оба получили тяжелые травмы и срочно доставлены в больницу [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Первое ДТП с участием мотоциклиста произошло на дороге «Петербург - Южное полукольцо». Фото: vk.com/dorinspbПервое ДТП с участием мотоциклиста произошло на дороге «Петербург - Южное полукольцо». Фото: vk.com/dorinspb
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За один вечер 8 мая в Ленобласти разбились в страшных ДТП сразу два мотоциклиста. Причем оба водителя управляли Yamaha.

Первое ДТП произошло на 146-м километре автодороги «Петербург - Южное полукольцо». 31-летний мотоциклист ехал по «встречке» и влетел в автомобиль «Киа Рио», который двигался в попутном направлении впереди и вдруг решил повернуть налево.

- В результате аварии водитель мотоцикла и его пассажирка 1994 года рождения получили тяжелые травмы, а женщина, управлявшая «Киа» госпитализирована в удовлетворительном состоянии, - сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Второе ДТП случилось в Выборгском районе Ленобласти. Травмы мотоциклиста опять тяжелые. Фото: vk.com/dorinspb

Второе ДТП случилось в Выборгском районе Ленобласти. Травмы мотоциклиста опять тяжелые. Фото: vk.com/dorinspb

Вторая авария случилась у дома №1 на Московском проспекте в Выборгском районе Ленобласти. Там женщина 1982 года рождения, находившаяся за рулем «Форда» столкнулась с 55-летним мотоциклистом. В итоге пострадал лишь второй участник ДТП. Мужчину срочно увезли в больницу медики «скорой». Его травмы тоже оценивают как тяжелые.

Напомним, ранее в ГИБДД отметили, что в начале мая в городе и области резко выросло число аварий с участием мотоциклов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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