2020-05-09T01:05:37+03:00
Происшествия

Скелет без черепа, рук и одной стопы нашли в садоводстве под Тосно

На страшную находку набрел один из дачников, зашедший в лесополосу
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти в садоводстве под Тосно нашли страшный скелет без рук, черепа и стопы.В Ленобласти в садоводстве под Тосно нашли страшный скелет без рук, черепа и стопы.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В садоводстве «Путеец», которое находится в массиве Рябово Тосненского района Ленобласти, нашли скелет неизвестного человека. На страшную находку набрел местный дачник, зашедший в лесополосу. Умершим, предположительно, оказался мужчина. Напуганный садовод тут же вызвал на место полицию.

- Труп был одет в хлопковую рубашку с синей клеткой и джинсы. В кармане у него лежали сигареты. Верхние конечности и правая стопа отсутствовали. В двух метрах от скелета находилась плечевая кость с лопаткой. А в 9 метрах в болоте найден череп без нижней челюсти. На левой ноге в области колена имеется дефект ткани с неровными краями. Вероятно, от повреждения животными, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Добавим, что в височной области черепа полицейские заметили отверстие. Также под тазом трупа прятался пистолет, запачканный грязью. Точная причина смерти, как и личность умершего, пока не называется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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