Больного тюлененка выбросило на берег в Приморске

9 Май 2020 2020-05-09T01:35:17+03:00

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Фонд друзей балтийской нерпы рассказал об очередном спасенном тюлененке. В этот раз малыша нашли из туристической базы, расположенной в Приморске из Ленобласти. Новорожденного тюлененка выбросило на берег. Он совсем не вел себя активно, а просто смиренно лежал. Оказалось, что малютка болеет.

- К нам привезли тощего серого тюлененка. Он болен чем-то непонятным, так что будем лечить его сразу от всего. Теперь в Центре тридцать пациентов, не считая завсегдатая Крошика, - рассказали сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы в своей группе во «Вконтакте».

Малыш почти не подавал признаков жизни на берегу. Фото: vk.com/sealrescue

Теперь малыш стал юбилейным постояльцем Центра изучения и сохранения морских млекопитающих в Петербурге. Подписчики Фонда надеются, что ему удастся поправиться, и вскоре тюлененок сможет резвиться в отдельном бассейне с другими сородичами, которые уже вовсю сдружились друг с другом.

ИСТОЧНИК KP.RU