Александр Беглов объяснил удаление некоторых комментариев петербуржцев на его странице «Вконтакте»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ответил на частые вопросы о том, почему на его официальной странице во «Вконтакте» пропадают некоторые комментарии горожан. По словам градоначальника, они удаляются не случайно, поскольку в них есть недопустимые выражения.
- Согласитесь, если сообщение содержит оскорбления, оно не должно оставаться на всеобщем обозрении. Я не люблю, когда используют неформальную лексику, тем более на моей личной страничке! Искренне считаю, что такая манера общения недопустима для петербуржцев, - написал губернатор.
Глава Петербурга отметил, что даже удаленные комментарии с жалобами и предложениями поступают в систему Инцидент-менеджмент. Она быстро фиксирует сообщение в момент его публикации и далее направляет различным специалистам, чтобы те помогли решить тот или иной вопрос петербуржца.
ИСТОЧНИК KP.RU