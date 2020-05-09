2020-05-09T01:56:49+03:00
Общество

Александр Беглов объяснил удаление некоторых комментариев петербуржцев на его странице «Вконтакте»

По словам губернатора, он не любит, когда горожане используют неформальную лексику и переходят на оскорбления
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Александр Беглов объяснил удаление комментариев со своей страницы "Вконтакте" тем, что они содержат оскорбления или неформальную лексику.Александр Беглов объяснил удаление комментариев со своей страницы "Вконтакте" тем, что они содержат оскорбления или неформальную лексику.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ответил на частые вопросы о том, почему на его официальной странице во «Вконтакте» пропадают некоторые комментарии горожан. По словам градоначальника, они удаляются не случайно, поскольку в них есть недопустимые выражения.

- Согласитесь, если сообщение содержит оскорбления, оно не должно оставаться на всеобщем обозрении. Я не люблю, когда используют неформальную лексику, тем более на моей личной страничке! Искренне считаю, что такая манера общения недопустима для петербуржцев, - написал губернатор.

Глава Петербурга отметил, что даже удаленные комментарии с жалобами и предложениями поступают в систему Инцидент-менеджмент. Она быстро фиксирует сообщение в момент его публикации и далее направляет различным специалистам, чтобы те помогли решить тот или иной вопрос петербуржца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Александр Беглов объяснил удаление некоторых комментариев петербуржцев на его странице «Вконтакте»
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