Александр Беглов объяснил удаление некоторых комментариев петербуржцев на его странице «Вконтакте»

9 Май 2020 2020-05-09T01:56:49+03:00

Александр Беглов объяснил удаление комментариев со своей страницы "Вконтакте" тем, что они содержат оскорбления или неформальную лексику. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По словам губернатора, он не любит, когда горожане используют неформальную лексику и переходят на оскорбления

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ответил на частые вопросы о том, почему на его официальной странице во «Вконтакте» пропадают некоторые комментарии горожан. По словам градоначальника, они удаляются не случайно, поскольку в них есть недопустимые выражения.

- Согласитесь, если сообщение содержит оскорбления, оно не должно оставаться на всеобщем обозрении. Я не люблю, когда используют неформальную лексику, тем более на моей личной страничке! Искренне считаю, что такая манера общения недопустима для петербуржцев, - написал губернатор.

Глава Петербурга отметил, что даже удаленные комментарии с жалобами и предложениями поступают в систему Инцидент-менеджмент. Она быстро фиксирует сообщение в момент его публикации и далее направляет различным специалистам, чтобы те помогли решить тот или иной вопрос петербуржца.

ИСТОЧНИК KP.RU