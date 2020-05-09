9 Май 2020 2020-05-09T08:29:35+03:00

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Губернатор Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем Победы и пожелал благополучия, крепкого здоровья, мира и радости. Градоначальник признал, что не так скупо город готовился отметить этот великий праздник. 9 мая в Петербурге не будет традиционного фейерверка. Да и другие торжества и акции отложат до той поры, когда коронавирус утихнет. По словам Александра Беглова, ленинградско-петербургскому характеру горожан не страшны никакие беды, и Северная столица обязательно преодолеет все трудности.

- Это самый светлый и самый почитаемый праздник нашей страны. Мы всегда встречаем его с радостью и душевным волнением. Главные герои этого праздника – наши ветераны. Мы благодарим их за то, что 75 лет назад они отстояли свободу и независимость нашей Родины. За то, что подарили нам счастье мирно жить в лучшем на свете городе. За то, что занимаемся любимым делом и воспитываем детей и внуков. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, и вечная память погибшим! – произнес губернатор в своем поздравительном обращении.

Напомним, что за мероприятиями и акциями Дня Победы в онлайн-формате можно следить с помощью нашей афиши.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/777917" frameborder="0"></iframe> Губернатор Александр Беглов поздравил жителей Санкт-Петербурга с Днем Победы.Видео: Смольный

ИСТОЧНИК KP.RU