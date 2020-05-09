Больше 100 экипажей ЗВО пролетят с фотографиями ветеранов в «Воздушном Бессмертном полку»

9 Май 2020 2020-05-09T08:39:45+03:00

Фотографии ветеранов летчики возьмут с собой в полет Фото: ЗВО

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В День Победы летчики Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЗВО пролетят в небе с фотографиями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. «Воздушный Бессмертный полк» пролетит над Санкт-Петербургом, Курском, Орлом, Воронежем, Белгородом, Вологдой, Ярославлем, Нижнем Новгородом, Смоленском, Вязьмой и Островом. В акции примут участие больше 100 экипажей.

- Ведущий группы четырех многоцелевых вертолетов Ми-8мтв-5 кавалер двух орденов Мужества подполковник Артем Ващанов возьмет в полет фотографию прадеда - старшего сержанта Алексея Ващанова – минометчика, освобождавшего Варшаву, Будапешт, закончившего войну в Праге в мае 1945 года, - сообщают в ЗВО. - Другой прадед пилота – Александр Альшевский – летчик 44 отдельного бомбардировочного полка, погиб в августе 1941 года при защите Ленинграда.

Над Санкт-Петербургом пролетят вертолеты Ми-26, Ми-8, ударные Ми-28 «Ночной Охотник» и Ка-52 «Аллигатор». Сразу за ними пройдут Ан-26, Ан-12 и Ту-134 и самолеты оперативно-тактической авиации сверхманевренные многоцелевые истребители Су-35С, истребители Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ.

ИСТОЧНИК KP.RU