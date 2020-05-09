Теплая погода до 16 градусов ждет жителей Санкт-Петербурга в День Победы

9 Май 2020 2020-05-09T08:51:49+03:00

При этом дождей в городе не будет

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В Санкт-Петербурге в День Победы, 9 мая, установится теплая и сухая погода. Как объясняют синоптики, этим мы обязаны "гребеню антициклона, вытянувшегося с запада". Осадков в городе не ожидаются. Но выходить на улице без особых причин не стоит. В Санкт-Петербурге продолжается режим самоизоляции из-за коронавируса.

- При переменной облачности обойдется без дождей, а температурный фон вернется в климатические рамки, - сообщает ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус. - Температура воздуха в Санкт-Петербурге составит от 14 до 16 градусов тепла, в Ленинградской области от 12 до 17 градусов выше нуля. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

В Санкт-Петербурге пройдет авиапарад, который можно посмотреть из окон. Напомним, что при выходе на улицу стоит соблюдать дистанцию в два метра. В общественных местах: магазинах и транспорте лучше носить маску. В городе в скором времени обещают ввести обязательный "масочный режим".

ИСТОЧНИК KP.RU