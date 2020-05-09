Умерла 100-летняя доцент Санкт-Петербургской консерватории Анна Биркенгоф
Санкт-Петербургская государственная консерватория сообщает о кончине своего старейшего педагога - 100-летней Анны Биркенгоф. Доцент ушла из жизни 8 мая.
- С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 8 мая 2020 года на 101-м году жизни скончалась Анна Львовна Биркенгоф, многие годы работавшая в консерватории на кафедре теории музыки, - выражают соболезнования в консерватории.
Столетие Анна Львовна отпраздновала 15 ноября 2019 года. Анна Биркенгоф была музыковедом-теоретиком, заслуженным работником высшей школы РФ (2001), доцентом Петербургской консерватории.
ИСТОЧНИК KP.RU