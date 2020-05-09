2020-05-09T10:34:47+03:00
Общество

Умерла 100-летняя доцент Санкт-Петербургской консерватории Анна Биркенгоф

Заслуженный педагог работала на кафедре теории музыки
Роман ЛЯЛИН
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Педагог скончалась на 101 году жизниПедагог скончалась на 101 году жизниФото: Артем КИЛЬКИН
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Санкт-Петербургская государственная консерватория сообщает о кончине своего старейшего педагога - 100-летней Анны Биркенгоф. Доцент ушла из жизни 8 мая.

- С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 8 мая 2020 года на 101-м году жизни скончалась Анна Львовна Биркенгоф, многие годы работавшая в консерватории на кафедре теории музыки, - выражают соболезнования в консерватории.

Столетие Анна Львовна отпраздновала 15 ноября 2019 года. Анна Биркенгоф была музыковедом-теоретиком, заслуженным работником высшей школы РФ (2001), доцентом Петербургской консерватории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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