2020-05-09T09:18:31+03:00
Общество

Зажгли огонь на Ростральных колоннах в Санкт-Петербурге в честь Дня Победы

Факелы 9 мая вспыхнут дважды
Роман ЛЯЛИН
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На Ростральных колоннах зажгли факелыНа Ростральных колоннах зажгли факелыФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Ростральных колоннах вспыхнули факелы. Накануне праздника газовщики проверили все оборудование, чтобы избежать инцидентов. Огонь будет зажжен 9 мая дважды.

- В честь Дня Победы специалисты «ПетербургГаза» зажгут огни на Ростральных колоннах. Пламя будет гореть с 9:00 до 12:00 и с 17:00 до 23:00 часов 9 мая, - сообщает пресс-служба предприятия.

Факелы вспыхнут дважды Фото: Артем КИЛЬКИН

Факелы вспыхнут дваждыФото: Артем КИЛЬКИН

Факелы на Ростральный колоннах были установлены после войны. Первый из них зажгли в Санкт-Петербурге 23 июня 1957 года. И теперь вот уже больше 60 лет в городе зажигают ононь на колоннах в праздники и памятные дни.

Город отпразднует День Победы также салютом, воздушным и морским парадом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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