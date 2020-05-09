Зажгли огонь на Ростральных колоннах в Санкт-Петербурге в честь Дня Победы
В Санкт-Петербурге в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Ростральных колоннах вспыхнули факелы. Накануне праздника газовщики проверили все оборудование, чтобы избежать инцидентов. Огонь будет зажжен 9 мая дважды.
- В честь Дня Победы специалисты «ПетербургГаза» зажгут огни на Ростральных колоннах. Пламя будет гореть с 9:00 до 12:00 и с 17:00 до 23:00 часов 9 мая, - сообщает пресс-служба предприятия.
Факелы вспыхнут дваждыФото: Артем КИЛЬКИН
Факелы на Ростральный колоннах были установлены после войны. Первый из них зажгли в Санкт-Петербурге 23 июня 1957 года. И теперь вот уже больше 60 лет в городе зажигают ононь на колоннах в праздники и памятные дни.
Город отпразднует День Победы также салютом, воздушным и морским парадом.
ИСТОЧНИК KP.RU