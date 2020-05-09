2020-05-09T09:56:06+03:00
Общество

На крейсере «Аврора» военный оркестр начал петь военные песни

Также на судне состоялось торжественное построение экипажа
Роман ЛЯЛИН
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На крейсере исполняют военные песни Фото: ЗВОНа крейсере исполняют военные песни Фото: ЗВО
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В Санкт-Петербурге уже вовсю идет празднование Дня Победы. Одними из первых торжество начал Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы. На крейсере «Аврора» музыканты начали исполнять песни о Великой Отечественной войне.

- Оркестр исполнил более 50 композиций времен Великой Отечественной войны, - сообщают в ЗВО. - А также песен и мелодий, посвященных войне и написанных после ее окончания: марш «День Победы» Д.Тухманова, парадный марш «Слава Родине» С.Чернецкого, монтаж маршей на пролет авиации из произведений — Хайт «Все выше», Пахмутова «Обнимая небо», Соловьев-Седой «Потому что мы — пилоты» и другие. Кроме того, в исполнении оркестра прозвучали песни о войне, военные сигналы, известные военные марши, в том числе марш «Прощание славянки».

В честь праздника на крейсере прошло торжественное построение экипажа в парадной форме и церемония подъема флага Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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