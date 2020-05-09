2020-05-09T11:10:01+03:00
Общество

Воздушный парад начался в Санкт-Петербурге в честь Дня Победы

Над городом летят 30 военных самолетов и вертолетов
Роман ЛЯЛИН
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Воздушный парад начался в ПетербургеВоздушный парад начался в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге начался воздушный военный парад. 30 боевых самолетов и вертолет взлетели над городом. Авиация торжественным строем взмыла над Пискаревским мемориальным кладбищем, затем полетела в сторону монумента «Мать-Родина» и Дворцового моста. После этого воздушные судна увидят жители Кронштадта.

Воздушный парад Победы начался в 10:00. Первым петербуржцы увидели в небе транспортный вертолет Ми-26. Сразу за ними взмыли Ми-8, Ми-24 и Ка-52 «Аллигатор». Завершают парад самолеты серии «Ан» и «Ту», «сушки» и «миги».

Вертолеты летят над городом Фото: Артем КИЛЬКИН

Вертолеты летят над городомФото: Артем КИЛЬКИН

Авиация ЗВО пролетит над 12 городами, среди них Петербург, Курск, Орел, Воронеж, Белгород, Вологда, Ярославль, Нижний Новгород, Смоленск, Вязьма, Остров, Калининград.

Авиация на День Победы 9 мая 2020 года в Санкт-Петербурге.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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