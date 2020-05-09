Воздушный парад начался в Санкт-Петербурге в честь Дня Победы

9 Май 2020 2020-05-09T11:10:01+03:00

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В Санкт-Петербурге начался воздушный военный парад. 30 боевых самолетов и вертолет взлетели над городом. Авиация торжественным строем взмыла над Пискаревским мемориальным кладбищем, затем полетела в сторону монумента «Мать-Родина» и Дворцового моста. После этого воздушные судна увидят жители Кронштадта.

Воздушный парад Победы начался в 10:00. Первым петербуржцы увидели в небе транспортный вертолет Ми-26. Сразу за ними взмыли Ми-8, Ми-24 и Ка-52 «Аллигатор». Завершают парад самолеты серии «Ан» и «Ту», «сушки» и «миги».

Вертолеты летят над городомФото: Артем КИЛЬКИН

Авиация ЗВО пролетит над 12 городами, среди них Петербург, Курск, Орел, Воронеж, Белгород, Вологда, Ярославль, Нижний Новгород, Смоленск, Вязьма, Остров, Калининград.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/778027" frameborder="0"></iframe> Авиация на День Победы 9 мая 2020 года в Санкт-Петербурге.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU