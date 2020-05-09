2020-05-09T10:10:43+03:00
Коронавирус Covid-19

На коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки обследовали 12,5 тысяч человек

На карантине находятся почти 4 тысячи человек
Роман ЛЯЛИН
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Последние новости по коронавирусу в ПетербургеПоследние новости по коронавирусу в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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Последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге сообщили в оперштабе города. За последние сутки в Северной столице на опасную инфекцию обследовали 12 тысяч 562 человека. Сейчас на карантине в общей сложности находится 3 тысячи 988 человек. Из них 184 в обсерваторе, 1021 на самоизоляции, еще 2 тысячи 783 - контактные.

- Обработано 1324 вызова, которые поступили на номер 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - сообщают в оперштабе Санкт-Петербурга. - От жителей поступило 648 обращения. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 56 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 107 обращений, в полицию - 148. Остальные звонки были справочного характера.

Помощь волонтеров попросилии 257 человек. Всего сейчас зарегистрировано 4 тысячи 159 волонтеров, в том числе аккредитовано 2 тысячи 966 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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