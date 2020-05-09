Бизнесмен из Петербурга пришел в полицию с повинной, что коленом задушил любимую
В Санкт-Петербурге 40-летний индивидуальный предприниматель пришел в полицию с повинной. Мужчина рассказал, что во время ссоры в 6 утра 8 мая у него произошла ссора 33-летней возлюбленной. Во время пылких выяснений отношений мужчина в гневе задушил женщину коленом.
- По названному адресу был обнаружен труп, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах. - На месте происшествия был проведен обыск.
Сейчас все материалы поступили в Следственный комитет, который решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее коммерсант не судим. Сейчас он задержан.
Тело было направлено на судмедэкспертизу для установления точных причин смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU