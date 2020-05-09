Бизнесмен из Петербурга пришел в полицию с повинной, что коленом задушил любимую

9 Май 2020 2020-05-09T10:46:28+03:00

Мужчина рассказал, что убийство произошло во время ссоры

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В Санкт-Петербурге 40-летний индивидуальный предприниматель пришел в полицию с повинной. Мужчина рассказал, что во время ссоры в 6 утра 8 мая у него произошла ссора 33-летней возлюбленной. Во время пылких выяснений отношений мужчина в гневе задушил женщину коленом.

- По названному адресу был обнаружен труп, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах. - На месте происшествия был проведен обыск.

Сейчас все материалы поступили в Следственный комитет, который решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее коммерсант не судим. Сейчас он задержан.

Тело было направлено на судмедэкспертизу для установления точных причин смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU