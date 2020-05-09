2020-05-09T10:57:38+03:00
Общество

#ФлагПобеды в каждом дворе: В Ленинградской области тысячи домов украсили к 9 мая

К акции еще не поздно присоединиться
Степан СТЕПАНОВ
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Тысячи собственных флагов вывесили жители региона на своих домах, окнах и балконах. Фото: lenobl.ruТысячи собственных флагов вывесили жители региона на своих домах, окнах и балконах. Фото: lenobl.ru
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В России сегодня отмечают День Победы. Несмотря на то, что почти все массовые мероприятия отменены из-за пандемии, патриотического настроения у нас не отнять. Так, жители Ленинградской области принимают участие в акции #ФлагПобеды в каждом дворе. Тысячи людей, выражая свою солидарность, украсили свои дома стягами. Кто-то выбрал триколор, другие - копию Знамени Победы.

- Более 50 тысяч флагов уже вывешены нашими земляками, - с гордостью говорят в администрации 47-го региона. - Но к акции еще не поздно присоединиться! Каждый желающий может разместить на своем окне или балконе стяг и выложить фотографии с хештегом #ФлагПобеды #ФлагиРоссии на своих страницах в социальных сетях.

Как отмечают организаторы акции, 45 тысяч стягов раздали в майские, тысячи собственных флагов вывесили жители региона на своих домах, окнах и балконах. Флаги вывешены на центральных площадях и скверах, улицах имени Героев Великой Отечественной войны, у домов ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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