Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 9 мая 2020 года составило 79 человек
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 9 мая 2020 года пока не показывает отступления эпидемии в регионе. В Ленинградской области за последние сутки выявили 79 заболевших коронавирусом. Правда, накануне, 8 мая, заболел 91 человек. Поэтому количество инфицированных все же пошло на спад.
Общее число заболевших с начала пандемии составило 1433 человека. Отметим, что в области заболевших намного меньше, чем в самом Санкт-Петербурге. За сутки в городе выявили 425 заболевших. Для Северной столицы это новый рекорд по числу инфицированных.
Ранее власти сообщали, что в активной фазе заболевания остаются 984 жителя региона. Все они находятся под присмотром врачей на больничных койках.
ИСТОЧНИК KP.RU