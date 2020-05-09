Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 9 мая 2020 года составило 79 человек

9 Май 2020 2020-05-09T11:08:08+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 9 мая 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 9 мая 2020 года пока не показывает отступления эпидемии в регионе. В Ленинградской области за последние сутки выявили 79 заболевших коронавирусом. Правда, накануне, 8 мая, заболел 91 человек. Поэтому количество инфицированных все же пошло на спад.

Общее число заболевших с начала пандемии составило 1433 человека. Отметим, что в области заболевших намного меньше, чем в самом Санкт-Петербурге. За сутки в городе выявили 425 заболевших. Для Северной столицы это новый рекорд по числу инфицированных.

Ранее власти сообщали, что в активной фазе заболевания остаются 984 жителя региона. Все они находятся под присмотром врачей на больничных койках.

ИСТОЧНИК KP.RU