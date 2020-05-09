2020-05-09T11:32:13+03:00
Звезды

Михаил Боярский на даче спел песню «День Победы» в честь 9 мая

Поздравительное выступление в Инстаграм выложил сын актера Сергей
Полина ШАНДРАК
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Михаил и Сергей Боярские отмечают День Победы на самоизоляции - у себя на даче.Михаил и Сергей Боярские отмечают День Победы на самоизоляции - у себя на даче.Фото: СОЦСЕТИ
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Сегодня наша страна отмечает юбилейный День Победы. В этом году он проходит в условиях самоизоляции из-за коронавируса. Однако неравнодушные петербуржцы находят возможность поздравить всех с 9 мая, не нарушая требований властей. Так, депутат Госдумы и сын народного артиста Сергей Боярский поделился со своими подписчиками в Instagram видео, на котором они вместе с отцом поздравляют всех с 75-летием Великой Победы, а также поют всеми знакомую и любимую песню «День Победы».

- Дорогие друзья! Мы поздравляем всех тех, кто празднует сегодня 75-летие Великой Победы. И помнит всех тех, кто не вернулся. С Праздником! – отчеканил главный мушкетер страны, стоя у своего дачного домика.

Сам политик под постом отметил, что «никаких слов не хватит, чтобы описать благодарность и гордость за подвиг наших предков».

- Большая ответственность и честь быть потомками поколения победителей. Низкий поклон всем ветеранам, вечная память тем, кого уже нет с нами, - написал под видеопоздравлением Сергей Боярский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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