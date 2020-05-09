2020-05-09T11:40:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 9 мая 2020 года составило еще пять человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 9 мая 2020 года
Роман ЛЯЛИН
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В городе новый рекорд по числу смертей от коронавирусаВ городе новый рекорд по числу смертей от коронавирусаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 9 мая 2020 года побило новый рекорд. За последние сутки в Санкт-Петербурге, по данным оперштаба России, умерли 5 человек. Сейчас общее количество смертей в Санкт-Петербурге составляет 53 человека.

Подробностей по смертям от коронавируса в Санкт-Петербурге пока не сообщается. Город побил новый рекорд и по числу заболевших за сутки. В Санкт-Петербурге выявили 425 заболевших коронавирусом.

Всего в Санкт-Петербурге за прошедшие сутки обследовали 12,5 тысяч человек на коронавирус. В городе сейчас 6 тысяч 990 больных коронавирусом.

В Санкт-Петербурге из-за роста заболевших коронавирусом в ближайшее время планируют вводить "масочный режим". На время эпидемии жителям города по возможности стоит оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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