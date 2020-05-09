Число умерших из-за коронавируса в Ленинградской области на 9 мая 2020 года составило еще два человека
Число умерших из-за коронавируса в Ленинградской области на 9 мая 2020 года составило два человека. Теперь в общей сложности от коронавируса в 47 регионе умерли шесть человек. Подробностей по последним погибшим от коронавируса власти пока не сообщают.
Всего в Ленинградской области сейчас заболели коронавирусом 1433 человека. За последние сутки добавилось 79 инфицированных коронавирусом. Выздоровели от коронавируса всего 1034 человека в регионе.
Ленинградская области по числу смертей от коронавируса показывает самые низкие проценты в России. В регионе до сих пор действует режим самоизоляции. Поэтому без особой необходимости лучше не выходить из дома.
ИСТОЧНИК KP.RU