Число умерших из-за коронавируса в Ленинградской области на 9 мая 2020 года составило еще два человека

9 Май 2020 2020-05-09T11:49:21+03:00

В Ленобласти еще два человека умерли от коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Ленинградской области на 9 мая 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Ленинградской области на 9 мая 2020 года составило два человека. Теперь в общей сложности от коронавируса в 47 регионе умерли шесть человек. Подробностей по последним погибшим от коронавируса власти пока не сообщают.

Всего в Ленинградской области сейчас заболели коронавирусом 1433 человека. За последние сутки добавилось 79 инфицированных коронавирусом. Выздоровели от коронавируса всего 1034 человека в регионе.

Ленинградская области по числу смертей от коронавируса показывает самые низкие проценты в России. В регионе до сих пор действует режим самоизоляции. Поэтому без особой необходимости лучше не выходить из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU