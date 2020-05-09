2020-05-09T11:49:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Ленинградской области на 9 мая 2020 года составило еще два человека

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Ленинградской области на 9 мая 2020 года
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
В Ленобласти еще два человека умерли от коронавирусаВ Ленобласти еще два человека умерли от коронавирусаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Число умерших из-за коронавируса в Ленинградской области на 9 мая 2020 года составило два человека. Теперь в общей сложности от коронавируса в 47 регионе умерли шесть человек. Подробностей по последним погибшим от коронавируса власти пока не сообщают.

Всего в Ленинградской области сейчас заболели коронавирусом 1433 человека. За последние сутки добавилось 79 инфицированных коронавирусом. Выздоровели от коронавируса всего 1034 человека в регионе.

Ленинградская области по числу смертей от коронавируса показывает самые низкие проценты в России. В регионе до сих пор действует режим самоизоляции. Поэтому без особой необходимости лучше не выходить из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Панно «Бессмертный полк» в Гатчине дополнили элементом с 1200 фотографиями фронтовиков
В Ленобласти для ветеранов военные песни спели всем двором
Власти Петербурга рассказали о пяти умерших от коронавируса, среди них - два врача и медсестра
«Бонни и Клайд» расстреляли сотрудников магазина во время ограбления во Всеволожске
Стало известно, в каких городах и районах Ленобласти выявлены 79 новых случаев коронавируса
В Петербурге пенсионеру после теста на коронавирус продали таблетки - «Сибирская травница»
Число умерших из-за коронавируса в Ленинградской области на 9 мая 2020 года составило еще два человека
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 9 мая 2020 года составило еще пять человек
Михаил Боярский на даче спел песню «День Победы» в честь 9 мая
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 9 мая 2020 года составило 79 человек
#ФлагПобеды в каждом дворе: В Ленинградской области тысячи домов украсили к 9 мая
Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Днем Победы
Бизнесмен из Петербурга пришел в полицию с повинной, что коленом задушил любимую
Умерла 100-летняя доцент Санкт-Петербургской консерватории Анна Биркенгоф
На коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки обследовали 12,5 тысяч человек
Воздушный парад начался в Санкт-Петербурге в честь Дня Победы
На крейсере «Аврора» военный оркестр начал петь военные песни
Зажгли огонь на Ростральных колоннах в Санкт-Петербурге в честь Дня Победы
Теплая погода до 16 градусов ждет жителей Санкт-Петербурга в День Победы
Больше 100 экипажей ЗВО пролетят с фотографиями ветеранов в «Воздушном Бессмертном полку»
Александр Беглов поздравил жителей Санкт-Петербурга с Днем Победы
Александр Беглов объяснил удаление некоторых комментариев петербуржцев на его странице «Вконтакте»
Больного тюлененка выбросило на берег в Приморске
Скелет без черепа, рук и одной стопы нашли в садоводстве под Тосно
Два мотоциклиста разбились в страшных ДТП за один вечер в Ленобласти
Неадекватная женщина выкинула кастрюли и стул с балкона на машины в Кудрово
Волонтеры спасли дрожащую кошку, застрявшую за обувным ларьком в Саперном переулке