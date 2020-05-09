В Петербурге пенсионеру после теста на коронавирус продали таблетки - «Сибирская травница»

9 Май 2020 2020-05-09T12:17:12+03:00

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В Санкт-Пеетербурге в полицию обратился 83-летний пенсионер, который рассказал, что к нему в квартиру на улице Кораблестроителей 7 мая пришел неизвестный, который представился городским волонтером. Мошенник предложил пройти тест на коронавирус, взял мазки, после чего предложил купить две упаковки таблеток за 49 тысяч рублей. Пожилой мужчина согласился, подумав, что они помогут и купил.

- На деле таблетки оказались обычными БАДами, - сообщил источник "КП-Петербурге. - Они называются "Сибирская травница.

На вид мошеннику было 19 лет. Он небольшого роста. К слову, парень выдал пенсионеру чек. Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Предупредите своих родителей о том, что волонтеры не проводят тест на коронавирус. Этим занимаются только врачи. Лекарств от коронавируса пока не существуют. А те, что применяются, не продают с доставкой на дом.

ИСТОЧНИК KP.RU