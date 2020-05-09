Стало известно, в каких городах и районах Ленобласти выявлены 79 новых случаев коронавируса
Оперативный штаб Ленобласти 9 мая 2020 года сообщает о 79 новом подтвержденном случае заболевания коронавирусом. Правительство региона уже обнародовало список, где выявлены новые заражения.
- Обновлены данные по умершим от коронавируса, на сегодняшний день погибли 6 человек, - сообщает правительство Ленобласти
Заболевшие выявлены в населенных пунктах:
- Всеволожск
- Кудрово Всеволожский район
- Новое Девяткино Всеволожский район
- пгт им. Морозова Всеволожский район
- Рахья Всеволожский район
- Куйвози Всеволожский район
- Выборг
- Первомайское Выборгский район
- Каменка Выборгский район
- Гатчина
- Рождествено Гатчинский район
- Малое Верево
- Сиверский Гатчинский район
- Вырица Гатчинский район
- Большие КолпаныГатчинский район
- Покровка Гатчинский район
- Новый Свет Гатчинский район
- Новосиверская Гатчинский район
- Старицы Гатчинский район
- Пустошка Гатчинский район
- Вайялово Гатчинский район
- Кириши
- Будогощь Киришский район
- Кусино Киришский район
- Кировск
- Шлиссельбург Кировский район
- Отрадное Кировский район
- Приладожский Кировский район
- Мга Кировский район
- Лодейное Поле
- Большая Ижора Ломоносовский район
- Дятлицы Ломоносовский район
- Пеники Ломоносовский район
- Лебяжье Ломоносовский район
- Разбегаево Ломоносовский район
- Луга
- Подпорожье
- Винницы Подпорожский район
- Ягодное Приозерский район
- Тихвин
- Ульянино Тихвинский район
- Тосно
- Ульяновка Тосненский район
- Новолисино Тосненский район.
ИСТОЧНИК KP.RU