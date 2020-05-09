2020-05-09T12:44:01+03:00
Общество

Стало известно, в каких городах и районах Ленобласти выявлены 79 новых случаев коронавируса

Среди них Всеволожск и Тихвин
Роман ЛЯЛИН
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Коронавирус выявлен у 79 человекКоронавирус выявлен у 79 человекФото: Олег ЗОЛОТО
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Оперативный штаб Ленобласти 9 мая 2020 года сообщает о 79 новом подтвержденном случае заболевания коронавирусом. Правительство региона уже обнародовало список, где выявлены новые заражения.

- Обновлены данные по умершим от коронавируса, на сегодняшний день погибли 6 человек, - сообщает правительство Ленобласти

Заболевшие выявлены в населенных пунктах:

- Всеволожск

- Кудрово Всеволожский район

- Новое Девяткино Всеволожский район

- пгт им. Морозова Всеволожский район

- Рахья Всеволожский район

- Куйвози Всеволожский район

- Выборг

- Первомайское Выборгский район

- Каменка Выборгский район

- Гатчина

- Рождествено Гатчинский район

- Малое Верево

- Сиверский Гатчинский район

- Вырица Гатчинский район

- Большие КолпаныГатчинский район

- Покровка Гатчинский район

- Новый Свет Гатчинский район

- Новосиверская Гатчинский район

- Старицы Гатчинский район

- Пустошка Гатчинский район

- Вайялово Гатчинский район

- Кириши

- Будогощь Киришский район

- Кусино Киришский район

- Кировск

- Шлиссельбург Кировский район

- Отрадное Кировский район

- Приладожский Кировский район

- Мга Кировский район

- Лодейное Поле

- Большая Ижора Ломоносовский район

- Дятлицы Ломоносовский район

- Пеники Ломоносовский район

- Лебяжье Ломоносовский район

- Разбегаево Ломоносовский район

- Луга

- Подпорожье

- Винницы Подпорожский район

- Ягодное Приозерский район

- Тихвин

- Ульянино Тихвинский район

- Тосно

- Ульяновка Тосненский район

- Новолисино Тосненский район.

ИСТОЧНИК KP.RU

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