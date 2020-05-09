«Бонни и Клайд» расстреляли сотрудников магазина во время ограбления во Всеволожске

9 Май 2020 2020-05-09T12:52:03+03:00

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Во Всеволожске неизвестные мужчина и женщина устроили вооруженное ограбление магазина на проспекте Октябрьский. Парочка ворвалась в магазин, схватили бутылку водки и направились к выходу. Их нагнали сотрудники магазина. Но грабители открыли огонь.

- Мужчина из пневматического пистолета произвел три выстрела в сторону сотрудников магазина, затем еще пять выстрелов, и оба с похищенным товаром скрылись с места происшествия, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Сотрудниками полиции в квартире одного из домов на улице Ленинградской по подозрению в совершении преступления были задержаны гражданин одного из закавказских государств и жительница Ленобласти.

Обоих сотрудники полиции уже доставили в отдел полиции. Силовики составили административные протоколы. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU