Власти Петербурга рассказали о пяти умерших от коронавируса, среди них - два врача и медсестра

9 Май 2020 2020-05-09T13:28:28+03:00

Еще двое человек: пациенты 69 и 58 лет

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В Санкт-Петербурге список погибших от короновируса пополнился пятью людьми. В комздраве города уточнили детали о погибших. Среди них два пациента: 69-летняя женщина и 58-летний мужчина. Они скончались в Госпитале для ветеранов войн и Городской многопрофильной больнице №2.

- Пациенты имели ряд хронических заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистую патологию, - пояснили в комитете здравоохранения Санкт-Петербурга. - Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19.

Еще трое умерших - медики. Это врачи Александровской больницы Алексей Филиппов и Сергей Белошицкий.

Также смерть от коронавируса подтвердилась у 30-летней медсестры Госпиталя для ветеранов войн Марии Тышко. Она стала самым молодым умершим от коронавируса человеком в Санкт-Петербурге.

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ИСТОЧНИК KP.RU