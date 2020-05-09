2020-05-09T14:42:12+03:00
Общество

В Ленобласти для ветеранов военные песни спели всем двором

Ленинградцы высунулись из окон и балконов и дружно затянули «Смуглянку» и «Катюшу»
Роман ЛЯЛИН
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В Ленобласти жители дома спели из окон Фото: правительство ЛенобластиВ Ленобласти жители дома спели из окон Фото: правительство Ленобласти
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В Ленинградской области прошел праздничный концерт для ветеранов под названием "#Поемдвором". Поздравить участников Великой Отечественной войны таким образом решили жители поселка Приладожский Кировского района. Они почтили память погибших минутой молчания. После этого исполнили военные песни.

- В открытые окна и с балконов домов ленинградцы дружно спели знакомые с детства «День Победы», «Эх, Ладога», «Смуглянка», «На безымянной высоте» и «Катюша». Руководила «хором» директор Дома культуры поселка Прилажожский Наталья Микулинас, - сообщают в правительстве Ленинградской области. - Праздничную атмосферу помогли создать портреты участников Великой Отечественной войны, которые жители поселка держали в руках, а также флаги и символика Победы.

Жители двора предлагают подключиться к акции и другим людям, чтобы поздравить ветеранов с Победой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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