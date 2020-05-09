В Ленобласти для ветеранов военные песни спели всем двором
В Ленинградской области прошел праздничный концерт для ветеранов под названием "#Поемдвором". Поздравить участников Великой Отечественной войны таким образом решили жители поселка Приладожский Кировского района. Они почтили память погибших минутой молчания. После этого исполнили военные песни.
- В открытые окна и с балконов домов ленинградцы дружно спели знакомые с детства «День Победы», «Эх, Ладога», «Смуглянка», «На безымянной высоте» и «Катюша». Руководила «хором» директор Дома культуры поселка Прилажожский Наталья Микулинас, - сообщают в правительстве Ленинградской области. - Праздничную атмосферу помогли создать портреты участников Великой Отечественной войны, которые жители поселка держали в руках, а также флаги и символика Победы.
Жители двора предлагают подключиться к акции и другим людям, чтобы поздравить ветеранов с Победой.
ИСТОЧНИК KP.RU