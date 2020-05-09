Панно «Бессмертный полк» в Гатчине дополнили элементом с 1200 фотографиями фронтовиков

9 Май 2020 2020-05-09T14:57:23+03:00

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День Победы губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встречает в городе Гатчина. Утром 9 мая глава 47-го региона, строго соблюдая санитарный режим, возложил цветы к стеле «Город воинской славы» и вспомнил тех, кто погиб в тылу, в Блокаде Ленинграда, кто замучен был в фашистских застенках.

- Память о наших уважаемых ветеранах, которые не дожили до этого светлого дня, 75-летия Победы. Память о тех солдатах, которые погибли, защищая Ленинградскую землю, Советский Союз, освобождая Европу от фашистской чумы, - произнес губернатор торжественную речь. - Мы сегодня поздравляем и всех, кто был детьми в годы тяжелейшей войны. За последние дни я обзвонил более десятка ветеранов, которых знаю лично. Большинство из них - люди, которые непосредственно воевали на Ленинградской земле. Я имел счастье их поздравить и со всеми поговорить. И договорился, что обязательно, когда снимут режим ограничений, я приеду и лично их поздравлю.

В Гатчине, у кинотеатра «Победа», сегодня также был торжественно открыт новый элемент художественного панно «Бессмертный полк», основная часть которого появилась здесь два года назад. Добавленный элемент составлен из 1200 фотографий фронтовиков, которые складываются в общую картину. Рядом расположен QR-код, с помощью которого можно найти информацию о каждом участнике Великой Отечественной войны, чье фото использовано при составлении изображения.

- Предложил развивать этот проект в каждом городе #ленобласть и онлайн - чтобы фотографии не были безымянными, и о каждом человеке родные могли написать главное, - позже добавил у себя в Instagram Дрозденко и еще раз поздравил всех с великим днем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/778123" frameborder="0"></iframe> Панно "Ожившие фотографии" с орденом Отечественной войны из портретов военных лет сегодня открыли в Гатчине.

ИСТОЧНИК KP.RU