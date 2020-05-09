2020-05-09T16:08:12+03:00
Общество

Станции метро «Горьковская» и «Адмиралтейская» 9 мая закроют раньше обычного

Такое решение, судя по всему, принято, чтобы избежать скученности людей
Роман ЛЯЛИН
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Станция метро будет закрыта раньше обычногоСтанция метро будет закрыта раньше обычногоФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге решили отвадить людей из центра города. Ранее военные ЗВО перенесли красочную часть салюта в другое место. При этом, где прогремят фейерверки, неизвестно. Еще одним ограничением стало раннее закрытие центральных станций метро.

- Сегодня, 9 мая, станции «Горьковская» и «Адмиралтейская» будут закрыты для входа и выхода в 21:00, - сообщают в метрополитене Петербурга. - Поезда проследуют мимо этих станций. Окончание работы метрополитена в 22:00.

Судя по всему, такое решение принято, чтобы избежать скученности людей, которые поедут в центр города искать залпы фейерверка, которые будут спрятаны от горожан.

С Петропавловской крепости в Петербурге будут даны только артиллерийские залпы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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