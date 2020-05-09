Станции метро «Горьковская» и «Адмиралтейская» 9 мая закроют раньше обычного
В Санкт-Петербурге решили отвадить людей из центра города. Ранее военные ЗВО перенесли красочную часть салюта в другое место. При этом, где прогремят фейерверки, неизвестно. Еще одним ограничением стало раннее закрытие центральных станций метро.
- Сегодня, 9 мая, станции «Горьковская» и «Адмиралтейская» будут закрыты для входа и выхода в 21:00, - сообщают в метрополитене Петербурга. - Поезда проследуют мимо этих станций. Окончание работы метрополитена в 22:00.
Судя по всему, такое решение принято, чтобы избежать скученности людей, которые поедут в центр города искать залпы фейерверка, которые будут спрятаны от горожан.
С Петропавловской крепости в Петербурге будут даны только артиллерийские залпы.
ИСТОЧНИК KP.RU