В Кингисеппе для двоих ветеранов войны организовали праздничный концерт прямо во дворе дома

9 Май 2020 2020-05-09T17:02:18+03:00

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Параду быть! В городе Кингисепп Ленинградской области 9 мая 2020 года организовали праздник для двоих фронтовиков. Участники Великой Отечественной войны - 92-летний Виталий Васильевич Кудрявцев и 96-летний Юрий Константинович Нестеров принимали поздравления прямо во дворе своего дома.

Представители администрации района и волонтеры исполнили для ветеранов песню «День Победы» и подарили цветы. К участникам парада присоединились все жители окрестных домов, от души желая героям войны крепкого здоровья и долгих лет жизни.

- Виталий Васильевич, несмотря на преклонный возраст, активно участвует в общественной жизни города, ветеранском движении, ведет военно-патриотическую работу в школах и лицеях Кингисеппа, - с восхищением рассказали волонтеры о герое Ленинградской области.

СПРАВКА "КП"

Кудрявцев Виталий Васильевич родился 13 марта 1928 года в Калининской области. С апреля 1943 года по 9 мая 1945 года служил в звании младшего сержанта в составе 136 Краснознаменного артиллерийского полка, принял участие в боях Ленинградского, Прибалтийского и 2-го Белорусского фронтов, ликвидации бандитских формирований в Польше. Во время Потсдамской конференции в 1945 году охранял дорогу от Бреста до Берлина в составе пограничных войск госбезопасности. Виталий Васильевич был трижды ранен. В 1986 году участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. За боевые заслуги награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными медалями.

Нестеров Юрий Константинович родился 16 февраля 1926 года в городе Петрозаводске. В феврале 1944 года был призван в армию в Токсово в запасной полк, где готовили пулеметчиков и зенитчиков. Позже его направили на Белорусский фронт. Освобождал город Выборг, участвовал в битвах за Нарву, Тарту, Пярну, Варшаву, Гданьск, Восточную Померанию, остров Рюген в Германии. Закончил военную службу в марте 1950 года. Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне», имеет народные знаки «За взятие Кенигсберга», «Операция Ропша», «Участник операции «Нева», юбилейные медали.

ИСТОЧНИК KP.RU