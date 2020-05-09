В павильоне «Ленрезерв» на Непокоренных показали виртуальную карту блокадного кольца

9 Май 2020 2020-05-09T17:05:45+03:00

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В Санкт-Петербурге заработала выставка "Ленрезерва" в павильоне на Непокоренных. Недавно выставка пополнилась громкоговорителем, выпущенным в 1936 году на заводе имени Калинина. Экспонат был подарен губернатором Александром Бегловым.

- Сегодня он занял свое место в качестве экспоната новой выставки в павильоне на проспекте Непокоренных возле Пискаревского кладбища, - сообщают в пресс-службе Смольного. - Филиал готов к открытию и сможет принять первых посетителей после снятия ограничительных мер, введенных в связи с эпидситуацией.

В бывшем павильоне «Цветы» на проспекте Непокоренных, 63А в ноябре прошлого года был открыт ресторан. Это возмутило местных жителей. После этого в здании развернули выставку "Ленрезерва". Павильон занимает 250 квадратных метров. Среди прочего там есть рабочее место Ольги Берггольц. И интерактивная карта позволяет увидеть, как сжималось блокадное кольцо вокруг Ленинграда.

ИСТОЧНИК KP.RU