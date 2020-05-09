2020-05-09T17:20:01+03:00
Происшествия

В Санкт-Петербурге фитнес-тренер сжег MINI Cooper бизнесвумен

Мужчина заранее спланировал и продумал все преступление
Анна СВЕТЛАКОВА
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Полицейские нашли предполагаемого преступникаПолицейские нашли предполагаемого преступникаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге раскрыли поджог иномарки MINI Cooper, который принедлежит местной бизнесвумен. ЧП произошло 25 апреля глубокой ночью. Неизвестный облил машину горючим, после чего поджег и скрылся. Полицейские вычислили предполагаемого пиромана. Им оказался фитнес-тренер.

- Мужчина заранее все спланировал, - объясняет источник "КП-Петербург". - Он узнал, где и когда женщина ставит свою машину. После чего приехал к месту с 5-литровой канистрой бензина, облил машину и сжег. По пути мужчина избавился от куртки, в которой был в момент преступления. Также он выбросил канистру и рюкзак, в котором она была.

Сейчас фитнес-тренера уже задержали. Полицейские устанавливают причины поджога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Санкт-Петербурге фитнес-тренер сжег MINI Cooper бизнесвумен
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