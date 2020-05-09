В Выборге дотла сгорел дом врача, воспитывающего троих детей

9 Май 2020 2020-05-09T17:58:26+03:00

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Медики в социальных сетях бьют тревогу. В Выборге у заведующего хирургией местной больницы Алексея Смирнова сгорел дотла дом, пока он был на дежурстве. О ЧП рассказывает фельдшер скорой помощи Виктория Шутова.

- У меня есть коллега - прекрасный хирург по призванию, работающий много лет, - сообщает Шутова. - И много лет своими руками он практически «выскребает» людей с «того света». У него случилась беда. Два дня назад его дом сгорел дотла. Трое его маленьких детей успели выскочить. Но больше ничего сохранить не удалось. В тот момент, когда горел его дом, он был на очередном дежурстве. Мне кажется, сейчас время, что бы мир сказал ему «благодарим» за многолетний труд и честную работу. Поможем доктору?

Виктория Шутова в своих социальных сетях опубликовала номер карты супруги врача и организовала сбор денег.

ИСТОЧНИК KP.RU