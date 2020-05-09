2020-05-09T17:58:26+03:00
Происшествия

В Выборге дотла сгорел дом врача, воспитывающего троих детей

Коллеги начали сбор денег для него
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Дом сгорел дотла Фото: Виктория ШУТОВАДом сгорел дотла Фото: Виктория ШУТОВА
Изменить размер текста:

Медики в социальных сетях бьют тревогу. В Выборге у заведующего хирургией местной больницы Алексея Смирнова сгорел дотла дом, пока он был на дежурстве. О ЧП рассказывает фельдшер скорой помощи Виктория Шутова.

- У меня есть коллега - прекрасный хирург по призванию, работающий много лет, - сообщает Шутова. - И много лет своими руками он практически «выскребает» людей с «того света». У него случилась беда. Два дня назад его дом сгорел дотла. Трое его маленьких детей успели выскочить. Но больше ничего сохранить не удалось. В тот момент, когда горел его дом, он был на очередном дежурстве. Мне кажется, сейчас время, что бы мир сказал ему «благодарим» за многолетний труд и честную работу. Поможем доктору?

Виктория Шутова в своих социальных сетях опубликовала номер карты супруги врача и организовала сбор денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» вышел в прямой эфир с военной классикой
Жители Санкт-Петербурга устроили свой "Бессмертный полк", выйдя на улицы с портретами фронтовиков
В Санкт-Петербурге прилетит вывозной рейс с российскими пассажирами из Испании
Вячеслав Макаров поздравил ветеранов с Днем Победы по телефону
Из-за роста числа заболевших коронавирусом в «Ленэкспо» появится еще почти 500 коек за 165 миллионов рублей
В Петербурге задержали водителя, который 5 раз не смог сдать на права и в итоге их купил в Интернете
В Выборге дотла сгорел дом врача, воспитывающего троих детей
В Санкт-Петербурге фитнес-тренер сжег MINI Cooper бизнесвумен
В павильоне «Ленрезерв» на Непокоренных показали виртуальную карту блокадного кольца
В Кингисеппе для двоих ветеранов войны организовали праздничный концерт прямо во дворе дома
Станции метро «Горьковская» и «Адмиралтейская» 9 мая закроют раньше обычного
Панно «Бессмертный полк» в Гатчине дополнили элементом с 1200 фотографиями фронтовиков
В Ленобласти для ветеранов военные песни спели всем двором
Власти Петербурга рассказали о пяти умерших от коронавируса, среди них - два врача и медсестра
«Бонни и Клайд» расстреляли сотрудников магазина во время ограбления во Всеволожске
Стало известно, в каких городах и районах Ленобласти выявлены 79 новых случаев коронавируса
В Петербурге пенсионеру после теста на коронавирус продали таблетки - «Сибирская травница»
Число умерших из-за коронавируса в Ленинградской области на 9 мая 2020 года составило еще два человека