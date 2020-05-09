В Петербурге задержали водителя, который 5 раз не смог сдать на права и в итоге их купил в Интернете

9 Май 2020 2020-05-09T18:32:35+03:00

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В Санкт-Петербурге сотрудники ГИБДД наткнулись на довольно непосредственного водителя. 23-летний шофер беспечно ехал на ВАЗ-2106, когда полицейские решили его остановить за нарушение. Машина была сильно тонирована. Силовики стали проверять водительские права и поняли, что они поддельные. Честный ответ самого водителя застал их врасплох

- Мужчина объяснил, что пять раз пытался сдать экзамен, в итоге заказал водительское удостоверение по Интернету и его ему прислали по почте, - сообщает "Дорожный инспектор". - Водителем был гражданин Узбекистана.

Сотрудники ГИБДД уже составили на мужчину протокол за тонировку и доставили его в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU