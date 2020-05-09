2020-05-09T19:14:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за роста числа заболевших коронавирусом в «Ленэкспо» появится еще почти 500 коек за 165 миллионов рублей

Город уже выделил для этого деньги
Роман ЛЯЛИН
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В Ленэкспо создадут дополнительные койки Фото: правительство ПетербургаВ Ленэкспо создадут дополнительные койки Фото: правительство Петербурга
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В "Ленэкспо" появится еще дополнительные 474 койки для размещения больных коронавирусом. Это связано с ростом числа инфицированных. Губернатор Александр Беглов уже подписал постановление правительства для выделения денег резервного фонда. Это обойдется городу в 165 миллионов рублей.

- В настоящее время в одном из павильонов «Ленэкспо» уже функционирует временный госпиталь на 1000 коек для больных с легкой формой COVID-19, у которых нет возможности лечиться дома из-за отсутствия отдельного изолированного помещения, - сообщают в правительстве Петербурга. - Эксплуатацией госпиталя занимается ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн».

Напомним, что ранее прокуратура начала проверку размещения больных в "Ленэкспо" после жалобы одной из пациенток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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