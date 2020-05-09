Вячеслав Макаров поздравил ветеранов с Днем Победы по телефону

9 Май 2020 2020-05-09T19:02:28+03:00

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Спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров принял участие в акции «Звонок ветерану». Парламентарий поздравил 12 ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда с Днем Победы по телефону.

- Это праздник со слезами на глазах. Когда звонишь ветеранам, они растроганы до слез поздравлениями, теплыми словами, которые им говорят. Они благодарны за звонок. Потому что сердечные слова трогают до глубины души каждого человека, - сказал Вячеслав Макаров.

Спикер напомнил, что все запланированные мероприятия в Петербурге пройдут. Об этом же сообщал ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

ИСТОЧНИК KP.RU