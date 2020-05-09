В Санкт-Петербурге прилетит вывозной рейс с российскими пассажирами из Испании
В Санкт-Петербург летит очередной вывозной рейс из заграницы. На этот раз в город прибудут россияне, застрявшие в Испании. Борт уже поднялся в небо и прибудет в Северную столицу вечером.
- Рейс «Уральских авиалиний» Аликанте – Санкт-Петербург - Москва вылетел в 14:51 по Москве, - сообщили в Минтрансе РФ. - На нем 126 пассажиров. До Пулково летят 37 человек. До Шереметьево – 89. Расчетное время прибытия в Пулково – 22:28 по местному времени.
Все прилетевшие две недели будут вынуждены соблюдать карантин. В городе, тем временем, продолжает действовать режим самоизоляции, который планируют продлить до 1 июня.
В ближайшее время в Санкт-Петербурге также планируют ввести обязательный "масочный режим".
ИСТОЧНИК KP.RU