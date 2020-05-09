2020-05-09T19:32:03+03:00
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В Санкт-Петербурге прилетит вывозной рейс с российскими пассажирами из Испании

В Северную столицу прибудут 37 человек
Роман ЛЯЛИН
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Самолет прибудет в Петербург вечеромСамолет прибудет в Петербург вечеромФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербург летит очередной вывозной рейс из заграницы. На этот раз в город прибудут россияне, застрявшие в Испании. Борт уже поднялся в небо и прибудет в Северную столицу вечером.

- Рейс «Уральских авиалиний» Аликанте – Санкт-Петербург - Москва вылетел в 14:51 по Москве, - сообщили в Минтрансе РФ. - На нем 126 пассажиров. До Пулково летят 37 человек. До Шереметьево – 89. Расчетное время прибытия в Пулково – 22:28 по местному времени.

Все прилетевшие две недели будут вынуждены соблюдать карантин. В городе, тем временем, продолжает действовать режим самоизоляции, который планируют продлить до 1 июня.

В ближайшее время в Санкт-Петербурге также планируют ввести обязательный "масочный режим".

ИСТОЧНИК KP.RU

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