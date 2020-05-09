Жители Санкт-Петербурга устроили свой "Бессмертный полк", выйдя на улицы с портретами фронтовиков

9 Май 2020 2020-05-09T19:42:20+03:00

Несмотря на перенос на другую дату, горожане не смогли отказаться от акции

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Жители Санкт-Петербурге вышли на улицы Санкт-Петербурга с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Акция не была организованной, поэтому горожане шли по одному, соблюдая дистанцию.

Официально "Бессмертный полк" перенесен на другую дату. Взамен традиционного по всей России акция прошла в режиме онлайн. В ней приняли участие россияне и политики. Среди них был и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Каждый мог выставить портрет своего родственника-фронтовика. Трансляция прошла в Интернете и на экранах города.

Также многие почтили память фронтовиков, показав их портреты из окон. Такие акции проходят в Петербурге и Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU