Жители Санкт-Петербурга устроили свой "Бессмертный полк", выйдя на улицы с портретами фронтовиков
Жители Санкт-Петербурге вышли на улицы Санкт-Петербурга с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Акция не была организованной, поэтому горожане шли по одному, соблюдая дистанцию.
Официально "Бессмертный полк" перенесен на другую дату. Взамен традиционного по всей России акция прошла в режиме онлайн. В ней приняли участие россияне и политики. Среди них был и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Каждый мог выставить портрет своего родственника-фронтовика. Трансляция прошла в Интернете и на экранах города.
Также многие почтили память фронтовиков, показав их портреты из окон. Такие акции проходят в Петербурге и Ленобласти.
ИСТОЧНИК KP.RU