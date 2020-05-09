2020-05-09T21:10:11+03:00
Общество

Александр Беглов рассказал о своем отце, на которого два раза приходила похоронка с фронта

На войне у губернатора погибли 22 родственника
Роман ЛЯЛИН
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Беглов рассказал о том, что у него свои счеты с войнойБеглов рассказал о том, что у него свои счеты с войнойФото: Артем КИЛЬКИН
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в День Победы рассказал о своих родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Особая история приключилась с его отцом. Мать будущего градоначальника дважды получала похоронку с фронта на своего мужа...

Отец Дмитрий Никитович Фото: Александр Беглов

Отец Дмитрий Никитович Фото: Александр Беглов

- Мать получила на отца две похоронки – в 41-м и в 44-м, - рассказывает Александр Беглов. - И если в 41-м еще можно было надеяться на ошибку, то в 44-м она была почти исключена. Но мама продолжала ждать его многие годы – и когда он воевал на Хасане и Халхин-Голе, в Финскую войну. И, как оказалось, – не напрасно. В конце 45-го, после окончания войны с Японией отец вернулся домой с победой!

Тетя – Аграфена Васильевна Фото: Александр Беглов

Тетя – Аграфена Васильевна Фото: Александр Беглов

Всего же с фронта из семьи Александра Беглова не вернулись 22 человека. Среди них - тетушка Аграфена, которая была зенитчицей, дошла до Праги. И дядя Валентин - Герой Советского Союза, погиб в 1945 году в Польше. Ему было 23 года.

дядя Валентин Алексеевич Фото: Александр Беглов

дядя Валентин Алексеевич Фото: Александр Беглов

- В нашей многодетной семье 6 из 8 детей были названы в честь наших погибших родных, - поделился губернатор. - Вечная память павшим героям, слава живым!

ИСТОЧНИК KP.RU

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