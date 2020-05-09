2020-05-09T21:48:17+03:00
Общество

Стало известно, где пройдет праздничный салют в честь Дня Победы в Санкт-Петербурге

Фейерверк будет дан в Московском парке Победы
Роман ЛЯЛИН
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Салют будет в парке ПобедыСалют будет в парке ПобедыФото: Олег ЗОЛОТО
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Власти Петербурга в последний момент рассекретили место, где будет праздничный салют в честь Дня Победы. Напомним, что у Петропавловской крепости будут только артиллерийский залпы. Красочная часть салюта была перенесена в другое место, чтобы избежать скопления людей. До последнего это место держали в секрете.

- В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 22 часа одновременно с артиллерийским салютом у стен Петропавловской крепости будет дан фейерверк в Московском парке Победы, - сообщают в правительстве Петербург. - Правительство Санкт-Петербурга поддержало просьбу ветеранов не прерывать традицию праздничного фейерверка 9 мая. Но впервые огнями будет расцвечено небо не над Невой, а над Московским парком Победы.

Такое решение было принято из-за ситуации с коронавирусом. Горожане собирались посетить набережную Невы. Но правительство города закрыло ближайшие станции метро на час раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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