Стало известно, где пройдет праздничный салют в честь Дня Победы в Санкт-Петербурге

9 Май 2020 2020-05-09T21:48:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Петербурга в последний момент рассекретили место, где будет праздничный салют в честь Дня Победы. Напомним, что у Петропавловской крепости будут только артиллерийский залпы. Красочная часть салюта была перенесена в другое место, чтобы избежать скопления людей. До последнего это место держали в секрете.

- В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 22 часа одновременно с артиллерийским салютом у стен Петропавловской крепости будет дан фейерверк в Московском парке Победы, - сообщают в правительстве Петербург. - Правительство Санкт-Петербурга поддержало просьбу ветеранов не прерывать традицию праздничного фейерверка 9 мая. Но впервые огнями будет расцвечено небо не над Невой, а над Московским парком Победы.

Такое решение было принято из-за ситуации с коронавирусом. Горожане собирались посетить набережную Невы. Но правительство города закрыло ближайшие станции метро на час раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU