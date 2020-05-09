Салют на День Победы 9 мая 2020 года в Санкт-Петербурге: прямая онлайн-трансляция

9 Май 2020 2020-05-09T22:05:08+03:00

Прямая онлайн-трансляция салюта на День Победы 9 мая 2020 года в Санкт-Петербурге начнется в 22.00. Фото: Артем КИЛЬКИН

Впервые в этом году салют на День Победы 9 мая 2020 года в Санкт-Петербурге проходит без зрителей и в новом месте. Прямая онлайн-трансляция начнется в 22.00

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Впервые в истории Санкт-Петербурга салют на День Победы 9 мая 2020 года будет дан в Московском парке Победы. Об этом стало официально известно ровно за 20 минут до начала события. Он начнется ровно в 22.00 одновременно с артиллерийским салютом у стен Петропавловской крепости. Прямая онлайн-трансляция салюта на День Победы 9 мая 2020 года в Санкт-Петербурге также начнется в 22.00.

- Такое решение принято из-за эпидемической ситуации, ради здоровья и жизни горожан, для того, чтобы они не нарушали режим самоизоляции, - пояснили в Смольном.

Почему Московский Парк Победы? Это памятное место для петербуржцев. В годы войны именно здесь находился бывший кирпичный завод, который в блокаду действовал как крематорий.

Прямая онлайн-трансляция салюта 9 мая 2020 года в Санкт-Петербурге .В честь Дня Победы 9 мая в Петербурге прозвучат залпы из военных орудий. Первый выстрел из пушки Петропавловской крепости сделает ветеран Великой Отечественной войны

ИСТОЧНИК KP.RU